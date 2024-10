Chinas Zentralbank beginnt mit Stützung der Aktienmärkte

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die chinesische Zentralbank greift dem Aktienmarkt unter die Arme. Am Freitag starteten zwei Finanzierungsprogramme, mit denen zunächst bis zu 800 Milliarden Yuan (rund 104 Mrd. Euro) durch neu geschaffene geldpolitische Instrumente in den Aktienmarkt gepumpt werden sollen. Die Notenbank will damit nach eigenen Angaben eine "stetige Entwicklung" der Kapitalmärkte unterstützen. Der Leitindex CSI-300 machte die frühen Verluste wett und legte um knapp 4 Prozent zu.

von APA