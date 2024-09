Chinas Industriebetriebe weiter wenig optimistisch

© APA/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Chinas Industriebetriebe bleiben den fünften Monat in Folge angesichts der unsicheren Wirtschaftslage wenig optimistisch. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe lag im September bei 49,8 Punkten, wie das chinesische Statistikamt in Peking mitteilte. Zwar stieg der für Investoren wichtige Frühindikator im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte. Der Wert lag aber unter 50 Punkten, was eine schrumpfende Industrieaktivität signalisiert.

von APA