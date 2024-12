Die chinesische Industrie ist im November so stark gewachsen wie seit fünf Monaten nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,5 Punkte von 50,3 im Oktober, wie aus einer am Montag veröffentlichten Caixin-Umfrage hervorgeht. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten und ist der höchste Stand seit Juni. Der Anstieg sei laut der privaten Umfrage vor allem auf neue Aufträge sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland zurückzuführen.

von APA