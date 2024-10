© APA/APA/AFP/PETER PARKS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die chinesische Industrie ist im Oktober erstmals seit sechs Monaten wieder gewachsen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 50,1 Punkte von 49,8 im September, wie das Statistikamt in Peking am Donnerstag mitteilte. Der Index lag damit knapp über der Marke von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt, und übertraf die Prognose von 49,9 in einer Reuters-Umfrage. Die jüngsten Konjunkturmaßnahmen der Regierung scheinen damit erste Wirkung zu zeigen.