Chinas Handelsminister kommt zu Verhandlungen nach Europa

Im Handelsstreit der EU mit China zu Strafzöllen auf Elektroautos bahnen sich Verhandlungen an. Der chinesische Handelsminister Wang Wentao will nach Europa kommen, wie ein Sprecher des Ministeriums sagte. Ein Treffen sei etwa mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Donnerstag nächster Woche geplant. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez war diese Woche in China und setzte sich überraschend dafür ein, dass die EU ihr Vorgehen noch einmal überdenken sollte.

