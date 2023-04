Chinas Dienstleistungssektor expandierte dank Auftragsplus

Chinas Dienstleistungssektor hat im März dank robuster Auftragseingänge, der Schaffung von Arbeitsplätzen und einer konsumgetriebenen Erholung nach der Pandemie so schnell wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr zugelegt. Der am Donnerstag veröffentlichte Caixin/S&P Global-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor stieg im März auf 57,8 von 55,0 im Februar und verzeichnete den dritten monatlichen Anstieg in Folge. Es ist der höchste Stand seit November 2020.

Die 50-Punkte-Marke trennt auf monatlicher Basis zwischen Wachstum und Schrumpfung. Der Caixin/S&P Composite PMI, der sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor umfasst, stieg im März auf 54,5 gegenüber 54,2 im Vormonat und verzeichnete damit den schnellsten Anstieg seit Juni.

Einige Ökonomen bezweifeln jedoch, dass die wirtschaftliche Erholung der Volksrepublik angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und finanzieller Sorgen außerhalb Chinas lange anhalten wird.