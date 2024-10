Chinas Deflationsdruck nimmt im September zu

© APA/APA (AFP)/PEDRO PARDO home Aktuell Nachrichtenfeed

In China hat sich die Inflation der Verbraucherpreise im September unerwartet abgeschwächt, während sich die Deflation der Erzeugerpreise vertiefte. Am Samstag erklärte Finanzminister Lan Foan auf einer Pressekonferenz, dass China in diesem Jahr weitere "antizyklische Maßnahmen" ergreifen werde, um die nachlassende Nachfrage und die wackelige Wirtschaftsaktivität wiederzubeleben. Details zum Umfang des geplanten Konjunkturpakets blieben jedoch aus.

von APA