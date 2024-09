China will Wirtschaft ankurbeln und Wohnungsmarkt stützen

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die chinesische Führung will einen Abschwung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht zulassen. Sie verpflichtete sich am Donnerstag dazu, das für dieses Jahr angestrebte Wirtschaftswachstum zu erreichen und die Krise auf dem Immobilienmarkt zu stoppen, wie staatliche Medien unter Berufung auf eine Politbüro-Sitzung berichteten.

von APA