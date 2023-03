China überrascht mit schnellstem Wachstum seit 2012

Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen nimmt das Wachstum in China an Fahrt auf. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie (PMI) stieg im Februar auf 52,6 von 50,1 im Jänner, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Der PMI übertraf deutlich die Prognose der Analysten von 50,5 und war der höchste Wert seit April 2012.

Das wichtigste Konjunktur-Barometer der Volksrepublik liegt damit über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Und der Dienstleistungssektor sprang sogar auf 56,3 Punkte, verglichen mit 54,4 Punkten im Dezember.

"Zwar sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da es erhebliche saisonale und ereignisbedingte Faktoren geben könnte, aber der Gesamttrend deutet immer noch auf eine solide Erholung Anfang 2023 hin", sagte Zhou Hao, Wirtschaftswissenschaftler bei Guotai Junan International. Dies ist auch an dem Gesamtbarometer abzulesen, das die Entwicklung von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst. Es stieg um 3,5 Punkte auf 56,4 Zähler.