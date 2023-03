China ist Russlands größter Exportmarkt

Wegen der westlichen Wirtschaftssanktionen infolge der russischen Invasion in der Ukraine ist Russland bestrebt, die Beziehungen zu China auszubauen, um die Auswirkungen der Sanktionen zu dämpfen. Beim Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ab Montag in Moskau dürften die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nachbarländern deshalb ein Schwerpunkt sein.

Während Russlands Handel mit der EU, den USA und Großbritannien im vergangenen Jahr eingebrochen ist, ist das Handelsvolumen zwischen Russland und China im Jahr 2022 um fast ein Drittel gewachsen und hat ein Rekordhoch von rund 190 Mrd. US-Dollar (179 Mrd. Euro) erreicht.

China ist der mit Abstand größte Exportmarkt Russlands und rangierte im Herbst deutlich vor Indien und der Türkei. Die russischen Ausfuhren nach China stiegen im Vorjahr um 43 Prozent auf 114 Mrd. Dollar, wie aus Zahlen der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Im Gegenzug legten die russischen Importe aus China um 13 Prozent auf 76 Mrd. Dollar zu.

Nach wie vor stammt fast die Hälfte der russischen Staatseinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas. Der Rückgang der Lieferungen an die EU-Länder wurde zu einem guten Teil durch vermehrte Exporte nach Asien ausgeglichen.

Laut einem Bericht des britischen Senders BBC exportierte Russland 2022 doppelt so viel Flüssiggas (LPG, Liquefied Petroleum Gas; Hauptsächlich Propan und Butan) nach China wie im Jahr davor. Der Export von Erdgas über die Pipeline "Power of Siberia" wurde um die Hälfte gesteigert, die Rohöllieferungen um ein Zehntel. China beteiligt sich auch nicht am Versuch der westlichen Länder, weltweit eine Preisobergrenze für russisches Öl durchzusetzen.