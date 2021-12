China Mobile plant Börsengang in Shanghai

Nach dem Ausschluss von der New Yorker Börse strebt China Mobile eine Aktienplatzierung in Shanghai an. Mit einem geplanten Erlös von umgerechnet 8,8 Mrd. Dollar (7,8 Mrd. Euro) wäre es der größte Börsengang in China seit einem Jahrzehnt.

Die beiden anderen staatseigenen Telekom-Konzerne China Telecom und China Unicom sind bereits in der Volksrepublik gelistet. Die US-Regierung hatte die drei Firmen Anfang des Jahres vom Aktienhandel ausgeschlossen, weil sie ihnen Verbindungen zum chinesischen Militär vorwarf.

China Mobile will in Shanghai nach eigenen Angaben vom Dienstag 845 Millionen Aktien zum Preis von jeweils 57,58 Yuan (8,02 Euro) verkaufen. Inklusive der Mehrzuteilungsoption könnte sich der Gesamterlös auf bis zu 56 Milliarden Yuan belaufen. Es wäre der fünftgrößte chinesische Börsengang überhaupt und der größte seit dem der Agricultural Bank of China 2010. Die Einnahmen will China Mobile für den Ausbau des 5G-Netzes und des Cloud-Geschäfts verwenden.