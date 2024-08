China hält Leitzinsen wie erwartet unverändert

© APA/APA/AFP/ADEK BERRY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die chinesische Zentralbank lässt die wichtigsten Leitzinsen wie erwartet unverändert. Der einjährige Leitzins bleibt bei 3,35 Prozent und der fünfjährige bei 3,85 Prozent, wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte. In einer Reuters-Umfrage unter 37 Marktteilnehmern in dieser Woche hatten alle Befragten erwartet, dass beide Sätze unverändert bleiben.

von APA