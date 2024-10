China genehmigt Joint Venture von BNP Paribas und Volkswagen

© APA/APA/AFP/ANGELA WEISS home Aktuell Nachrichtenfeed

Chinas Nationale Finanzaufsichtsbehörde (NFRA) hat die Gründung eines Joint Ventures zwischen BNP Paribas und Volkswagen Financial Service genehmigt. Dies bestätigte der Leiter der Aufsichtsbehörde, Li Yunze, am Freitag auf einem Finanzforum in Peking. Die in den USA ansässige Prudential Financial habe die Genehmigung erhalten, in Peking eine Vermögensverwaltungsfirma für Versicherungen zu gründen, sagte Li.

von APA