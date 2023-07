China beschränkt Exporte von Rohstoffen für Chipindustrie

Als Reaktion auf westliche Sanktionen beschränkt China den Export bestimmter, für die Chipherstellung wichtiger Rohstoffe. Um die strategischen Interessen und die Sicherheit der Volksrepublik zu sichern, müsse ab dem 1. August für die Ausfuhr von Gallium- und Germanium-Produkten eine Lizenz beantragt werden, teilte das Handelsministerium mit.

"Gallium und Germanium sind Seltene Erden, die sehr wichtig für die Herstellung einer Reihe von Technologie-Produkten sind", sagte Peter Arkell, Chef des Verbands Global Mining Association of China. Die Volksrepublik sei der dominierende Lieferant. "Es ist Wunschdenken, zu glauben, dass ein anderes Land China kurz- oder selbst mittelfristig ersetzen kann." Die Beschränkungen träfen die USA, wo es wehtue.

Der Nachrichtenseite Caixin zufolge gehörten 2022 Japan, Deutschland und die Niederlande zu den wichtigsten Abnehmern von Gallium-Produkten. Bei Germanium lägen Japan, Frankreich, Deutschland und die USA vorne. Diese Metalle werden in Computerchips, in der Telekommunikation, in Solarpanelen und Elektroautos eingesetzt. Die Europäische Union wollte sich zu den Exportbeschränkungen zunächst nicht äußern.

Die USA haben in den vergangenen Monaten unter anderem den Export von Hochleistungschips sowie von Maschinen für deren Produktion eingeschränkt. Dem "Wall Street Journal" zufolge denkt die Regierung in Washington außerdem darüber nach, den Zugang chinesischer Firmen zu bestimmten Angeboten von US-Cloudanbietern zu begrenzen.