Chemieverband CEFIC sieht Branche vor "perfektem Sturm"

Der europäische Chemieverband CEFIC warnt vor einem deutlichen Rückgang der Chemieproduktion in der Europäischen Union. "Die chemische Industrie in der EU steht vor einem perfekten Sturm", erklärte CEFIC-Generaldirektor Marco Mensink. Wegen der hohen Energiepreise, mangelnder weltweiter Nachfrage und des US-Subventionspakets IRA gebe es derzeit "einfach keinen wirtschaftlichen Grund für Investitionen in Europa".

Für 2023 rechnet der Verband mit einem Rückgang der Chemieproduktion um etwa 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, eine unmittelbare Erholung der Chemienachfrage in Europa sei nicht zu erwarten.

Aus der Chemieindustrie hatte es zuletzt eine ganze Reihe von Gewinnwarnungen gehagelt. Als jüngstes Beispiel kam am Dienstagabend Wacker Chemie hinzu. Die Nachfrage aus vielen Branchen sei schwach, die Kunden bauten Lagerbestände ab und die Preise gingen zurück, begründete Vorstandschef Christian Hartel die Senkung der Jahresziele. Wie auch andere Branchenvertreter zuvor gab Wacker die Hoffnung auf ein besseres zweites Halbjahr auf. Deshalb mussten bereits Branchenprimus BASF und Chemiefirmen wie Lanxess Evonik und Clariant Abstriche bei ihren Prognosen machen. Die Indikatoren für die europäische Chemieindustrie deuten nach wie vor auf einen weiteren Rückgang der Auftragseingänge hin, erklärte der CEFIC.