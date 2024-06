Chemie-KV: 7. Verhandlungsrunde gestartet, Einigung erwartet

© APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die siebente Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Chemieindustrie ist am frühen Montagnachmittag gestartet. Für Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter rückt eine Einigung näher. Angesichts stockender Verhandlungen fanden vergangene Woche noch ein- bis zweistündige Warnstreiks in rund 50 Betrieben der Chemischen Industrie und Pharmaindustrie statt, unter anderem bei Boehringer Ingelheim, Borealis, Lenzing, Novartis, Sandoz, Semperit und Takeda.