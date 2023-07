Chefstratege von Kryptobörse Binance hat gekündigt

Der Chefstratege der weltgrößten Kryptobörse Binance, Patrick Hillmann, hat seinen Job gekündigt. "Es ist wahr, dass ich Binance verlasse", sagte Hillmann in einem Tweet am Donnerstag (Ortszeit) und fügte hinzu, dass er dies in gutem Einvernehmen tue. Er respektiere und unterstütze Binance-Gründer und CEO Changpeng Zhao weiterhin und sei dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben unter dessen Führung zu arbeiten.

"Ich habe dieses Unternehmen durch eine Reihe von Branchenkrisen und regulatorischer Herausforderungen geführt - von Luna über 3AC bis FTX. Trotz all dieser Herausforderungen ist das Unternehmen weiter gewachsen und gediehen", schrieb Hillmann und erklärte weiter, dass es nun Zeit sei, sich der nächsten Herausforderung zu stellen. Hillmann war 2021 zur weltweit größten Kryptowährungsbörse gekommen. Er arbeitete als Kommunikationschef und wurde im Oktober vergangenen Jahres zum Chefstrategen ernannt.