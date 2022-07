Chef-Wechsel und Umsatzrückgang bei US-Modekonzern Gap

Die US-Modekette Gap hat einen Wechsel an der Konzernspitze angekündigt. CEO Sonia Syngal trete mit sofortiger Wirkung zurück, teilte der Konzern am Montag (Ortszeit) nach Börsenschluss in den USA mit. Zunächst werde Executive Chairman Bob Martin ihre Aufgaben kommissarisch übernehmen. Der Umsatz im zweiten Quartal dürfte um einen hohen einstelligen Prozentwert zurückgehen, hieß es weiter. Die Aktie des US-Unternehmens fiel im nachbörslichen Handel zunächst gut vier Prozent.