CD&R übernimmt 51 Prozent der Sanofi-Sparte Opella

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat einen Käufer für sein Geschäft mit Produkten zur Gesundheitsvorsorge gefunden. Die Sparte Opella gehe an die Beteiligungsfirma Clayton Dubilier & Rice (CD&R) aus den USA, berichtete die Zeitung "Figaro" am Sonntag. Finanzminister Antoine Armand bestätigte dies kurz darauf. CD&R werde 51 Prozent an Opella übernehmen. Zudem übernehme die staatliche Investitionsbank (BPI) für rund 150 Mio. Euro ein Prozent an Opella.

von APA