Caterpillar steigerte Geschäft kräftig

Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im zweiten Quartal trotz der Probleme in den Lieferketten weiter zugelegt. Dank gestiegener Verkaufszahlen und höherer Preise wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 11 Prozent auf gut 14,2 Mrd. Dollar (13,9 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Der Überschuss legte um 18 Prozent auf knapp 1,7 Mrd. Dollar zu.

Trotz der schwierigen Lage der Weltwirtschaft steigerte Caterpillar die Erlöse in den wichtigsten drei Kundengruppen. Während das Geschäft mit der Bauindustrie um sieben Prozent anzog, betrug der Zuwachs bei den Geräten für die Energie- und Transportbranche 15 Prozent und bei den Maschinen für die Rohstoffindustrie 16 Prozent. So sind die Rohstoffpreise aktuell - trotz Rückgänge gegen Ende des zweiten Quartals - im langjährigen Vergleich recht hoch, was Bergbaukonzerne investieren lässt.