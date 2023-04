Carlsberg profitiert von Preiserhöhungen

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg hat zu Jahresbeginn Preiserhöhungen durchsetzen können und seine Erwartungen für das Gesamtjahr angepasst. "Im ersten Quartal des Jahres hat sich der Umsatz stark verbessert", sagte Konzernchef Cees 't Hart. Die weltweit drittgrößte Brauerei habe somit ihre Kostenbasis ausgleichen können.

Für das Gesamtjahr wird nun mit einem organischen Gewinn zwischen Minus zwei und Plus fünf Prozent gerechnet, zuvor hatte die Spanne bei zwischen Minus fünf und Plus fünf Prozent gelegen. Unsicher bleibe, inwiefern Kunden ihr Konsumverhalten mit Blick auf die weiterhin hohen Preise und die hartnäckige Inflation anpassen werden. Für das erste Quartal meldete die Brauerei mit Marken wie Astra und Tuborg einen Umsatz in Höhe von 16,4 Mrd. dänischen Kronen (2,2 Mrd. Euro), Analysten hatten mit 15,9 Mrd. dänischen Kronen gerechnet.