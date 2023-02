Carlsberg - Höhere Bierpreise dürften Wachstum drücken

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg erwartet wegen höherer Bierpreise im laufenden Jahr einen Dämpfer für sein Geschäft. "2023 wird ein weiteres herausforderndes Jahr sein", erklärte Konzernchef Cees 't Hart am Dienstag. Wegen steigender Kosten werde die weltweit drittgrößte Brauerei mit Marken wie Astra und Tuborg die Bierpreise erneut anheben, "im hohen einstelligen Prozentbereich". Das dürfte auf der Nachfrage lasten, erklärte 't Hart.

"Während Bier historisch gesehen eine widerstandsfähige Verbraucherkategorie ist, könnten die höheren Preise in Kombination mit der allgemein hohen Inflation den Bierkonsum in einigen unserer Märkte, insbesondere in Europa, negativ beeinflussen." Für den Betriebsgewinn erwartet Carlsberg im laufenden Jahr im schlimmsten Fall einen Rückgang um 5 Prozent, im besten Fall ein Wachstum von 5 Prozent. Im Vorjahr hatte das Wachstum bei 12 Prozent gelegen. Bis Juni will das Unternehmen einen Käufer für sein Russland-Geschäft finden und sich die Option eines zukünftigen Rückkaufs offenhalten.