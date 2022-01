Cariad und Bosch entwickeln automatisiertes Fahren

Neue Software-Plattform in Planung

Die VW-Softwaretochter Cariad und der Autozulieferer Bosch bündeln ihre Kräfte bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens. Die Kooperation solle Funktionen, die das Fahren zeitweise übernehmen, schneller massentauglich machen, erklärten die Unternehmen am Dienstag. Zudem werde eine Software-Plattform für teil- und hochautomatisiertes Fahren entwickelt.

Mit der Kooperation werde der Innovationsstandort Deutschland auf einem zentralen Zukunftsfeld der Autoindustrie gestärkt, erklärte Cariad-Chef Dirk Hilgenberg. Als weltweit führende Unternehmen der Branche könnten sie einen "Riesenschritt für die Entwicklung des automatisierten Fahrens" erreichen.

Erste Funktionen wie das automatische Abstand-Halten sollen in Modellen aller Markengruppen des Volkswagen-Konzerns 2023 eingeführt werden. Sie sollen aber nicht exklusiv für VW sein, so dass Bosch sie auch anderen Kunden anbieten und neue Standards setzen kann, wie Bosch-Geschäftsführer Markus Heyn erklärte.

Auch komplett fahrerloses Fahren auf festgelegten Strecken wie Autobahnen - nach weltweit gültiger Definition die vierte und vorletzte Automatisierungsstufe - wollen Bosch und Cariad in Angriff nehmen. Sie planen, mehr als 1.000 Fachleute aus beiden Häusern an der Software arbeiten zu lassen. Ein Vorteil der Zusammenarbeit sei die über den VW-Konzern verfügbare große Autoflotte, in der künftig permanent Daten gesammelt werden können, um die Technik auszubauen.