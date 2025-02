Campari mit sinkendem Gewinn in ersten neun Monaten

© APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro gemeldet, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht. Der Nettogewinn lag bei 423 Mio. Euro, was einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 entspricht.

von APA