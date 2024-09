Campari-Chef Fantacchiotti wirft nach nur fünf Monaten das Handtuch

Die Aufgaben von Fantacchiotti übernehmen übergangsweise Finanzchef Paolo Marchesini und Direktor Fabio Di Fede. Der überraschende Rücktritt setzte die Aktien unter Druck. Die Titel verloren an der Börse in Mailand 6,5 Prozent und sind mit 7,05 Euro so billig wie seit Mitte 2020 nicht mehr. Die Aktie des Konzerns war bereits am Freitag um 5,6 Prozent abgerutscht, nachdem Fantacchiotti einen pessimistischen Ausblick für den Spirituosensektor gegeben hatte.