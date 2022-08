CA Immo steigerte Gewinn um 28,5 Prozent

Die CA Immo hat ihr Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2022 um 28,5 Prozent auf 220,1 Mio. Euro gesteigert. Die in der Immobilienbranche wichtige Ertragskennzahl FFO 1 stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um 7,9 Prozent auf 73,9 Mio. Euro. Die Mieteinnahmen stiegen leicht um 1,0 Prozent auf 121,1 Mio. Euro, teilte das börsennotierte Immobilienunternehmen am Mittwochabend mit.

"Das gute Abschneiden von CA Immo im ersten Halbjahr ist ein weiterer Beleg für die Stärke unseres Geschäftsmodells. Auch in einem schwierigeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld sehen wir eine anhaltend robuste Nachfrage nach Premium-Büros in zentralen Lagen", erklärte Vorstandschefin Silvia Schmitten-Walgenbach.

Das Unternehmen erwartet in den nächsten Monaten weiter steigende Mieteinnahmen. Die Mietverträge der CA Immo seien zu 96 Prozent an die Inflation gekoppelt oder enthielten feste Mietpreissteigerungen. "Dies sollte im Lichte der aktuell deutlich erhöhten Inflationsraten zu einer weiteren Steigerung der Mieteinnahmen im Bestand führen", hieß es in der Mitteilung.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Umfeld blicke man "vorsichtig optimistisch in die Zukunft". Das das heurige Geschäftsjahr prognostiziert der Konzern ein FFO 1 von mehr als 125 Mio. Euro, nach 128,3 Mio. Euro 2021.