Bundesheer kauft vier neue Transportflugzeuge C-390M

Bereits am 19. April hatte das Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass man ein sogenanntes Memorandum of Understanding (MoU) mit den Niederlanden für die Beschaffungskooperation unterfertigt habe. Am Montagnachmittag unterzeichneten nun die Niederlande gemeinsam mit Embraer in Farnborough (Großbritannien) den Vertrag für neun Stück der Maschine. Damit erhält das Bundesheer die geplanten vier Stück des Transportfliegers.

"Die heutige Vertragsunterzeichnung und damit der nun fixierte Kauf der vier Stück der neuen Transportflieger ist ein Meilenstein für das österreichische Verteidigungsministerium", so Tanner. "Mit dieser Beschaffung werden unsere Luftstreitkräfte in Zukunft nicht nur am neuesten Stand der Technik sein, sondern können ihren Auftrag für militärische und humanitäre Operationen wieder im vollen Umfang erfüllen." Sie freue sich, dass ab 2028 die ersten zwei der Transportflugzeuge in Österreich landen werden. Bis zum Jahr 2030 wird die Auslieferung abgeschlossen sein.

In dem Gesamtpaket werden die Luftfahrzeuge mit den logistischen Leistungen, Missionsausrüstung, die erforderlichen Ausbildungen für Piloten und Techniker, notwendige Infrastruktur sowie Ersatzteile mit einem geplanten Budgetrahmen von rund einer Milliarde Euro beschafft. "Neben der kostengünstigeren Beschaffung der neuen Transportflieger haben wir auch den Vorteil, dass wir unsere Piloten und Techniker künftig gemeinsam schulen und im Bereich der Wartung zusammenarbeiten können", so Tanner.

Die C-390M werden in Hörsching stationiert sein und sollen zumindest für 30 Jahre als Lufttransportsystem der österreichischen Luftstreitkräfte zur Verfügung stehen. Die Einsatzmöglichkeiten der Embraer C-390M umfassen laut Verteidigungsministerium den Lufttransport (Personal, Material), Patiententransport, Evakuierungen, Landung auf unbefestigten Pisten oder auch das Absetzen von Fallschirmspringern aus der Luft.

Der Transportflieger kann für den Transport von Lasten bis zu 26.000 kg und für Fahrzeugtransporte bis zu einer Größe eines Pandur Evolution mit aufgebauter Waffenstation eingesetzt werden. Er kann 80 Passagiere bzw. 60 Fallschirmspringer transportieren und auch für medizinische Evakuierungseinsätze (MEDEVAC) verwendet werden.

Neben den Niederlanden und Österreich wird demnach die C-390M von Portugal, Ungarn und Tschechien als Lufttransportsystem eingesetzt bzw. befindet sich in Beschaffung. Auch in anderen europäischen Nationen sind Beschaffungen dieses Luftfahrzeugmusters in Aussicht gestellt. Damit bestehen laut Verteidigungsministerium Möglichkeiten zu Kooperationen bei Ausbildung, Wartung oder auch Beschaffung von Ersatzteilen mit europäischen Nationen.