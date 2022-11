Bullard: Weitere Zinsschritte im Kampf gegen Inflation nötig

Die US-Notenbank muss aus Sicht des Präsidenten ihrer Zweigstelle in St. Louis, James Bullard, im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen noch um mindestens einen vollen Prozentpunkt anheben. Bis jetzt zeigten die Zinsschritte nur eine begrenzte Wirkung auf die beobachtete Inflation, sagte er auf einer Veranstaltung in Louisville.

"Obwohl der Leitzins in diesem Jahr deutlich erhöht wurde, hat er noch nicht ein Niveau erreicht, das nach dieser Analyse als ausreichend restriktiv gerechtfertigt werden könnte, selbst bei großzügigen Annahmen", so der Notenbanker. Um ein solches Niveau zu erreichen, müssten die Zinsen weiter nach oben gesetzt werden.

Die Federal Reserve hatte Anfang November die hartnäckig hohe Inflation mit dem vierten großen Zinsschritt in Folge bekämpft. Die Währungshüter hoben den Leitzins erneut um einen Dreiviertel-Prozentpunkt an. Er liegt damit inzwischen in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. In einer Grafik zeigte Bullard auf, dass selbst unter großzügigen Annahmen ein Anstieg der Zinsen auf mindestens rund 5 Prozent und bei strengeren Annahmen sogar auf ein Niveau von über 7 Prozent erforderlich wäre. Die Spanne könne noch sinken, sollte die Inflation stärker zurückgehen als bisher erwartet werde.

Ein wichtiges Maß für die Inflation, bei dem Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert werden, der sogenannte PCE-Kernindex, lag im September bei 5,1 Prozent. Die Inflationsdaten lagen auch Bullards Analyse zugrunde. Die Teuerung ist mehr als doppelt so hoch wie die Zielvorgabe der Fed von zwei Prozent.