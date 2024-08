BTV steigerte im ersten Halbjahr 2024 Gewinn

Dies bedeutete ein Plus von 22,3 Mio. Euro gegenüber dem Jahr zuvor (Halbjahr 2023: 142,6 Mio. Euro). Ebenfalls erfreulich habe sich das Eigenkapital mit einem Anstieg auf über 2,4 Mrd. Euro (erstes Halbjahr 2023: 2,2 Mrd. Euro) entwickelt. Bei der Bilanzsumme verzeichnete die Bank einen Zuwachs von 827 Mio. Euro auf 14,8 Mrd. Euro. Die betreuten Kundengelder, die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln, stiegen im Vorjahresvergleich um 1,7 Mrd. Euro auf 19,3 Mrd. Euro.

Um der Entwicklung des starken Wachstums der vergangenen Jahre Rechnung zu tragen, stockt die BTV ihren bisher dreiköpfigen Vorstand auf: Hansjörg Müller wird mit 1. September in das Gremium berufen, wurde mitgeteilt. Dieser sei bereits seit mehr als 20 Jahren im Firmenkundengeschäft der BTV in Süddeutschland tätig. Seit 2008 verantwortet er dieses und fokussierte sich in den vergangenen Jahren stark auf den Marktaufbau sowie dessen Ausbau. Künftig werde Müller "Hand in Hand" mit Vorstandsvorsitzendem Gerhard Burtscher an der "Marktentwicklung im BTV Land" arbeiten.