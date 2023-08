BTV verdoppelte Gewinn im ersten Halbjahr 2023

Die zur 3-Banken-Gruppe gehörende Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) hat nach dem ersten Halbjahr 2023 ein deutliches Gewinnplus erzielt. Der Periodenüberschuss vor Steuern verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, er stieg um 87,3 Mio. auf 173,7 Mio. Euro. Als Gründe dafür nannte die Bank in einer Aussendung "die Steigerung der Zinserträge sowie des Ergebnisses aus at-equity bilanzierten Beteiligungen".

Bei der Bilanzsumme verzeichnete die Bank einen Zuwachs von 213 Mio. Euro auf 14 Mrd. Euro. Das Eigenkapital betrug mit Stichtag 30. Juni 2023 2,2 Mrd. Euro (2022: 1,95 Mrd. Euro). Die betreuten Kundengelder erhöhten sich um 1,5 Mrd. Euro auf 17,5 Mrd. Euro.

In Vorarlberg wurden heuer drei Standorte umgebaut: In Bregenz fand die Neueröffnung bereits statt, am 11. September folgt Bregenz-Vorkloster, am 17. November der Standort Wolfurt. BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher meinte, dass man "auch in der digitalen Welt unsere Rolle als Gastgeber bestmöglichen wahrzunehmen und durch moderne Technik zu optimieren" versuche.