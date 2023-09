British American Tobacco verkauft Russlandgeschäft

Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat einen Käufer für seine Geschäfte in Russland und Belarus gefunden. Es gebe eine formelle Vereinbarung über den Verkauf an ein Konsortium unter der Leitung des lokalen Managementteams von BAT Russia, teilte der Konzern am Donnerstag mit. "Nach Abschluss der Transaktion wird BAT nicht mehr in Russland oder Belarus vertreten sein und keinen finanziellen Gewinn aus den laufenden Verkäufen in diesen Märkten erzielen", hieß es.

Der Abschluss des Geschäfts werde innerhalb des nächsten Monats erwartet und entspreche internationalen Gesetzen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Hersteller von Camel- und Lucky Strike-Zigaretten kontrollierte vor dem Ukraine-Krieg knapp ein Viertel des russischen Tabakmarktes und nahm im Zusammenhang mit den dortigen Aktivitäten im Juli 2022 eine Abschreibung in Höhe von umgerechnet 1,1 Mrd. Euro vor.