British-Airways-Mutter IAG mit geringerem Verlust

Die British-Airways-Mutter IAG will nach erneuten Coronabelastungen ab diesem Frühjahr operativ wieder profitabel werden. Zwar rechnet das Management wegen Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus in den saisonal ohnehin schwachen ersten drei Monaten 2022 mit einem erheblichen operativen Verlust. Im zweiten Quartal solle aber ein operativer Gewinn erzielt werden, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte.

Auf Jahressicht sollen Betriebsergebnis und Netto-Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sogar "deutlich positiv" ausfallen. Für das laufende Jahr will Konzernchef Luis Gallego die Passagierkapazität auf 85 Prozent des Vorkrisenniveaus bringen. In den ersten drei Monaten werde der Wert aber geringer ausfallen, weil die Omikron-Variante vor allem Buchungen im Jänner und Februar beeinflusst habe. Gallego zufolge habe die Coronavariante aber "einen minimalen Einfluss" auf Ticketreservierungen für die reiseintensiven Zeiten rund um Ostern und den Sommer.

2021 beförderten die konzerneigenen Airlines wie Iberia, British Airways und Vueling unterdessen knapp 38,9 Millionen Fluggäste. Das ist ungefähr ein Drittel des Vorkrisenniveaus von 2019, allerdings deutlich mehr als 2020. Die IAG-Gesellschaften profitierten dabei von gelockerten Reisebeschränkungen und der Öffnung der USA für Reisende aus Europa. Der operative Verlust für 2021 fiel mit knapp 2,8 Mrd. Euro deutlich geringer aus nach fast 7,5 Mrd. Euro im Vorjahr. Unter dem Strich war das Minus 2021 mit gut 2,9 Mrd. Euro ähnlich hoch.