Britischer Rüstungskonzern BAE hebt Ausblick an

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems hebt seine Gewinnprognose für das kommende Jahr wegen der weltweit steigenden Nachfrage nach Rüstungsgütern auf mehr als das Doppelte an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll neu um 11 bis 13 Prozent steigen, wie der Hersteller von U-Booten, Kampfflugzeugen und Kampffahrzeugen am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der Konzern einen Anstieg von 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt.

Der Ukraine-Krieg habe die Verteidigungsausgaben weltweit in die Höhe getrieben. In den wichtigsten Märkten des Unternehmens - den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Australien - sei die Nachfrage trotz der sich abkühlenden Konjunktur weiter robust. "Wir sehen ein Umsatzwachstum in allen Sektoren und Möglichkeiten, den mittelfristigen Ausblick weiter zu erhöhen", sagte Konzernchef Charles Woodburn. Die Aktien des größten britischen Rüstungsunternehmens legten an der Londoner Börse seit Jahresbeginn rund 36 Prozent zu.