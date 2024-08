Britische Wirtschaft wächst weiter

© APA/APA (AFP)/DANIEL LEAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die britische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im Frühjahr nur leicht verringert. Das Bruttoinlandsprodukt legte von April bis Juni um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Zu Jahresbeginn hatte es ein Plus von 0,7 Prozent gegeben. In den beiden Vorquartalen war die britische Wirtschaft zweimal in Folge leicht geschrumpft und damit in eine technische Rezession gerutscht.

von APA