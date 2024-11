© APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN home Aktuell Nachrichtenfeed

In Großbritannien ist das Wirtschaftswachstum im Sommer fast zum Erliegen gekommen. Im dritten Quartal legte die Wirtschaftsleistung zum Vorquartal lediglich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im zweiten Quartal hatte die britische Wirtschaft nach einem starken Jahresauftakt an Fahrt verloren und war nur noch um 0,5 Prozent gewachsen.