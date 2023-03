Britische Wirtschaft im Schlussquartal 2022 leicht gewachsen

Die britische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2022 leicht gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal erhöhte sich die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekanntgab. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Das Resultat für das dritte Quartal wurde von minus 0,2 Prozent auf minus 0,1 Prozent angehoben.

Nach wie vor liegt die Wirtschaftsleistung Großbritanniens niedriger als vor der Coronapandemie, was unter großen Volkswirtschaften eine Seltenheit ist. Im Gesamtjahr 2022 wuchs die Gesamtwirtschaft um 4,1 Prozent. Bisher waren die Statistiker von 4,0 Prozent ausgegangen.