Britische Staatsverschuldung bei 100 Prozent des BIPs

© APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS home Aktuell Nachrichtenfeed

Schlechte Nachrichten für die neue Regierung von Premierminister Keir Starmer: Die britische Staatsverschuldung hat erstmals seit Jahrzehnten die Höhe der Wirtschaftsleistung erreicht. Die Verbindlichkeiten des öffentlichen Sektors summierten sich im August auf 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie das Statistikamt Office for National Statistics am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen 1993.

von APA