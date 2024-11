© APA/APA/AFP/DANIEL LEAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in Großbritannien hat sich im Oktober überraschend stark beschleunigt. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt um 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im September war die Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent gelegen - sie rutschte damit erstmals seit fast dreieinhalb Jahren unter die Zielmarke der Bank of England von 2 Prozent.