Britische Einzelhändler mit relativ kräftigem Umsatzplus

Einige Supermärkte und Textilhändler berichteten von einer Belebung des Geschäfts durch wärmeres Wetter und Schlussverkäufe am Saisonende, wie das ONS weiter mitteilte. Nach dem Aufkommen einer Teuerungswelle im Jahr 2022, die an der Kaufkraft der Verbraucher nagte, hat sich der Preisauftrieb mittlerweile normalisiert.

Die Bank of England (BoE) hat im August die Leitzinswende vollzogen und zuletzt stillgehalten. Laut BoE-Chef Andrew Bailey bedeutet nachlassender Inflationsdruck, dass die Notenbank in den kommenden Monaten in der Lage sein dürfte, die Zinsen schrittweise zu kappen.

Es sei aber wichtig, dass die Inflation niedrig bleibe. Deshalb dürfe die Notenbank die Zinsen nicht zu schnell oder zu stark zu senken. Derzeit liegt der geldpolitische Schlüsselsatz bei 5,0 Prozent.