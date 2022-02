Britische Bank Barclays im Vorjahr mit Gewinnsprung

Die britische Bank Barclays hat im zweiten Coronajahr kräftig von der Wirtschaftserholung profitiert. Der Gewinn vor Steuern sei 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 175 Prozent auf 8,4 Milliarden Pfund (10 Mrd. Euro) geklettert, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus als von Experten erwartet. Unter dem Strich verdiente die Bank knapp 6,4 Mrd. Pfund und damit etwas mehr als das Vierfache des 2020er-Gewinns.

Hauptgrund für den Gewinnanstieg war eine Entspannung bei faulen Krediten. So hatte Barclays 2020 noch fast 5 Mrd. Pfund für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt. Das war etwas zu viel, so dass die Bank im vergangenen Jahr fast 700 Mio. Pfund auflösen konnte. Die Erträge stagnierten nahezu bei knapp 22 Mrd. Pfund. Die Aktionäre sollen von der wieder besseren Lage durch eine erhöhte Dividende profitieren. Zudem will die Bank eigene Anteile zurückkaufen.