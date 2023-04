Brillenkonzern EssilorLuxottica übertrifft Umsatzprognose

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im 1. Quartal mehr umgesetzt als erwartet. So stieg der Erlös im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 6,15 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 5,9 Mrd. Euro gerechnet. Während der Brillenkonzern in Asien und Lateinamerika prozentual ein zweistelliges Wachstum erzielen konnte, stiegen die Umsätze in Nordamerika und Europa im hohen einstelligen Bereich.

Wobei sich die Produktgruppen Brillengestelle, Gläser und Kontaktlinsen den Angaben zufolge in einem ähnlichen Tempo entwickelten. Unternehmenschef Francesco Milleri sprach von einem weiteren starken Quartal. Zu EssilorLuxottica gehören unter anderem die Optikerketten Apollo und Sunglass Hut und die Brillenmarken Oakley und Ray-Ban. Das Unternehmen fertigt aber auch Brillen für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani. EssilorLuxottica gab keine Ergebniskennziffern bekannt.