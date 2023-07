Brenntag treibt Umbau voran

Der deutsche Chemikalienhändler Brenntag treibt seinen Umbau voran und macht seine beiden Geschäftseinheiten unabhängiger. Brenntag verkleinere den Vorstand und gebe seinen beiden Einheiten Specialities und Essentials ab 2024 eine neue Führungs- und Steuerungsstruktur, um sie selbstständiger und autonomer zu machen, kündigte der Konzern mit Sitz in Essen am Donnerstag an.

Im Spätherbst sollen dann bei einem Investorentag Schlussfolgerungen für den künftigen Weg von Brenntag vorgelegt werden. Der aktivistische Investor Primestone hatte mehrfach eine Aufspaltung des Konzerns in das Massengeschäft mit Standardchemikalien sowie den Spezialitäten-Bereich gefordert.

Neuer Chef des Bereichs Specialities werde per Anfang August Michael Friede, teilte Brenntag weiter mit. An die Spitze des Bereichs Essentials rücke Ewout van Jarwaarde. Der Konzernvorstand werde künftig nur noch aus vier und nicht mehr fünf Mitgliedern bestehen. Anfang 2024 greift dann die neue Führungsstruktur für die beiden Bereiche. Einige Kompetenzen sollen dann auch von der Konzernebene auf die Sparten übergehen. Damit sollen diese auch ihre Geschäftsergebnisse verbessern und ihre Wachstumsinitiativen beschleunigen können, betonte Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner.

Primestone fordert bereits seit vergangenem Jahr eine Aufspaltung Brenntags ein und hatte sich auch bei der Hauptversammlung im Juni dafür eingesetzt. Der aktivistische Investor hatte dort aber eine Abstimmungsniederlage eingesteckt. Primestone verspricht sich von einer Aufspaltung höhere Gewinnmargen und eine Steigerung des Aktienkurses.