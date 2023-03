Brenntag nach Gewinnsprung für 2023 skeptisch

Nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr rechnet der deutsche Chemikalienhändler Brenntag wegen der unsicheren Weltwirtschaft 2023 bestenfalls mit Stagnation. Trotz Inflation und Rohstoffknappheit gab es 2022 noch ein Umsatzplus um 27,7 Prozent auf 19,43 Mrd. Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) wuchs um 31,5 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie erreichte mit 5,74 Euro einen neuen Rekordwert. Die Dividende soll nun um 55 Cent auf 2 Euro je Aktie steigen.

Der Vorstand erwarte zwar im Jahresverlauf eine Normalisierung der geschäftlichen Rahmenbedingungen, sagte Konzernchef Christian Kohlpaintner am Mittwoch. Die konjunkturellen Erwartungen seien derzeit aber "sehr in Moll". In dieser Situation sei es daher sehr ambitioniert und positiv, stabile oder leicht rückläufige Ergebnisse zu erzielen. "Die sehr, sehr starken Ergebnisse des Vorjahres lassen sich nicht ohne Weiteres wiederholen."

Kohlpaintner verwies allerdings darauf, dass das Auftaktquartal über dem vierten Quartal 2022 liegen werde, das die Markterwartungen verfehlte. Zudem kündigte Finanzchefin Kristin Neumann an, dass Kostensteigerungen auch heuer an die Kunden weitergegeben würden. Darüber hinaus soll das Wachstum durch Zukäufe angekurbelt werden.

Der Vorstand kündigte zudem einen Aktienrückkauf an, der im März starten und über die kommenden zwölf Monate abgeschlossen werden soll. Demnach sollen rund 10,5 Mio. Aktien für bis zu 750 Mio. Euro erworben werden. Das wären 6,8 Prozent des Grundkapitals.