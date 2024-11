Breit gestreutes Nominiertenfeld für Europäischen Filmpreis

© APA/APA/AFP POOL/Ronny Hartmann home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Nominiertenfeld für den 37. Europäischen Filmpreis ist breit gestreut. Mehrere Gewinnchancen haben etwa Pedro Almodóvars "The Room Next Door", das Narco-Musical "Emilia Pérez" von Jacques Audiard und "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des vor mehreren Monaten nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammad Rasoulof. Österreichisches Filmschaffen ist mit Kurdwin Ayubs "Mond" für den European University Film Award im Rennen. Die Preisverleihung findet am 7. Dezember statt.