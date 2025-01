© APA/APA/AFP/TETIANA DZHAFAROVA home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Region Wolgograd ist nach Behördenangaben eine Raffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Die Flammen seien schnell gelöscht, ein Arbeiter aber verletzt worden, teilte Gouverneur Andrej Botscharow mit. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. In weiteren russischen Regionen wurden ebenfalls Schäden nach Drohnenangriffen gemeldet.