In der Europäischen Union sind die Pkw-Neuzulassungen im August eingebrochen. Die Zahl der neu zugelassenen Autos sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,3 Prozent auf 643.637 Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea mitteilte. In allen vier großen Nationen - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - war der Absatz rückläufig, wobei das Minus in Deutschland mit 27,8 Prozent am größten war. In Österreich sanken die Neuzulassungen um 8,9 Prozent.