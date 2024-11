© APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Vorstandsvorsitzende des italienischen Geldhauses Banco BPM, Giuseppe Castagna, schlägt Alarm wegen den Auswirkungen einer möglichen Fusion mit der Bank-Austria-Mutter UniCredit auf die Beschäftigung. Nachdem der Verwaltungsrat der BPM das öffentliche Umtauschangebot rundweg abgelehnt hat, warnte Castagna in einem Brief an die Mitarbeiter vor negativen Auswirkungen eines möglichen Zusammenschlusses auf die Beschäftigung.