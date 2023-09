BP prescht mit 10-Milliarden-Programm in Deutschland vor

Der Energiekonzern BP will bis 2030 mit Investitionen von bis zu zehn Milliarden Euro seine Geschäfte in Deutschland ausbauen und die Energiewende vorantreiben. "BP ist seit über 100 Jahren in Deutschland tätig," sagte BP-Europa-Vorstandschef Patrick Wendeler. "Wenn ich auf Basis unserer aktuellen Pläne Richtung 2030 blicke, sehe ich eine breitere Aufstellung von BP in Deutschland." Zu den Geschäften zählen Raffinerien in Lingen und Gelsenkirchen und die Aral-Tankstellen.

Vor wenigen Wochen hatte der Konzern den Zuschlag für zwei Offshore-Windprojekte in der Nordsee erhalten, für die sich auch der Energiekonzern RWE beworben hatte. BP hatte rund 6,8 Milliarden Euro geboten und damit für Aufsehen gesorgt, zumal sich für weitere Offshore-Felder der französische Versorger TotalEnergies mit Geboten in Milliardenhöhe durchsetzte.

Die Höhe der Gebote hatte in der Branche Sorgen befeuert, dass die finanziell weit überlegenen Ölkonzerne jede Auktion für sich entscheiden könnten. RWE hätte die Ausschreibung gerne gewonnen, sagte Vorstandschef Markus Krebber. Die Gebote hätten jedoch ein Niveau erreicht, das sich auch in den optimistischsten Szenarien nicht ausgezahlt hätte.

BP kündigte an, dass die Projekte zu Beginn des nächsten Jahrzehnts eine Erzeugungskapazität von vier Gigawatt - das entspricht in etwa vier großen Kohlekraftwerken - liefern könnten. Den erzeugten Strom will das Unternehmen auch selbst nutzen - etwa bei der Produktion von grünem Wasserstoff und Biokraftstoffen oder dem Ausbau der Elektromobilität.

Die BP Europa SE mit Hauptsitz in Bochum beschäftigt in Deutschland rund 4.000 Mitarbeiter und erzielte hierzulande 2022 einen Umsatz von rund 41 Mrd. Euro.