BP steigerte 2022 operativen Gewinn deutlich

BP hat im Vorjahr wie alle großen Ölkonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Gas und Öl operativ glänzend verdient. Da das britische Unternehmen den Wert der Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft abschreiben musste, rutschte BP unterm Strich allerdings ins Minus.

Dank des hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft will BP die Dividende erhöhen und kündigte den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Mrd. Dollar (2,55 Mrd. Euro) an. Zudem will der Konzern die Investitionen für den Umbau deutlich ausweiten.

Der operative Gewinn habe sich mehr als verdoppelt und belief sich auf knapp 28 Mrd. Dollar. Der Umsatz legte um etwas mehr als die Hälfte auf 241 Mrd. Dollar zu. Unterm Strich stand ein Minus von 2,5 Mrd. Dollar in der Gewinn- und Verlustrechnung nach einem Überschuss von 7,6 Mrd. Dollar im Jahr 2021. Der Verlust geht auf die Abschreibung auf Beteiligungen und immaterielle Güter von etwas mehr als 30 Mrd. Dollar zurück, wovon - wie bereits seit Anfang des Jahres bekannt - rund 24 Mrd. Dollar auf die Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft entfallen.