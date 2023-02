Bosch wächst und will China-Geschäft vorantreiben

Der deutsche Technologiekonzern Bosch will sein China-Geschäft trotz der Diskussionen um die Abhängigkeiten von einzelnen Märkten vorantreiben. "Der Markt muss bedient werden, das ist wichtig. Wer in dem Markt kompetitiv erfolgreich sein kann, der kann das überall auf der Welt", sagte Bosch-Chef Stefan Hartung anlässlich der Veröffentlichung vorläufiger Jahreszahlen am Freitag.

Die Strategie sei nicht, in China die Präsenz zu verringern, sondern auch in anderen Märkten zu wachsen. In der Volksrepublik machte Bosch rund ein Fünftel seines Umsatzes von 88,4 Mrd. Euro im vergangenen Jahr.

Die weltweiten Erlöse wuchsen damit binnen Jahresfrist um 12 Prozent. Zum Einfluss der Teuerung auf die gestiegenen Erlöse äußerte sich Hartung nicht, es bleibe aber ein "ordentliches Volumenwachstum". Das Ergebnis im laufenden Geschäft vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug 3,7 Mrd. Euro, nach 3,2 Mrd. Euro im Vorjahr. Bosch lag damit erneut unter seinen langfristigen Renditezielen von sieben Prozent Ebit am Umsatz und erreichte hier 2022 rund vier Prozent.

Vor wenigen Wochen hatte der Konzern angekündigt, rund 950 Mio. Euro in den kommenden zehn Jahren in ein Entwicklungszentrum im chinesischen Suzhou zu investieren. In China produziere Bosch zu 80 Prozent für den dortigen Markt, betonte Hartung. "Wir sind von dem Markt nicht dermaßen abhängig, dass wir die Produktion brauchen, um den Rest der Welt zu bedienen."